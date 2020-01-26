«دبي للسلع المتعددة» يحتفل بالسنة الصينية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

استضاف مركز دبي للسلع المتعددة احتفالات كبيرة بمناسبة السنة الصينية الجديدة في حديقة أبراج بحيرات جميرا في دبي.

انطلقت الاحتفالات بعروض رقصات الأسد والتنين الصيني التقليدية، وعروض الترفيه المتجولة، والطلاء على الوجه، وعروض الطبول التقليدية التي تعكس التاريخ الغني والثقافة العريقة التي يتمتع بها بر الصين الرئيسي. واستقطب الحدث أكثر من 500 عضو من المجتمع المتنامي في منطقة أبراج بحيرات جميرا والمجتمع الصيني في دبي.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: تعد الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، ولقد نجح مركز دبي للسلع المتعددة في إتاحة بوابة وصول مهمة للأسواق الآسيوية، ونشهد بالفعل زيادة مستمرة في الاهتمام من الشركات الصينية الراغبة بإطلاق ومزاولة أعمالها في دبي.