استطلاع «البيان ».. الفنادق المتوسطة خيار أول في الإمارات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي تويتر وفيسبوك، أن الفنادق المتوسطة تعد خياراً أول للزوار في الإمارات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عبر موقع البيان الإلكتروني أن 55% من المشاركين أكدوا أنهم يفضلون الإقامة في الفنادق المتوسطة، في حين قال 45% إنهم يفضلون الحجز في الفنادق الفخمة.

وقال 70% على فيسبوك، إنهم يفضلون الفنادق المتوسطة، مقابل 30% قالوا إنهم يفضلون الفاخرة. وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «تويتر» أن 51.1% يفضلون الحجز في الفنادق المتوسطة، في حين قال 48.9% إنهم يفضلون الحجز في الفنادق الفاخرة.

وأكد محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق» أهمية ودور الفنادق المتوسطة بالنسبة للقطاع السياحي في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، مشيراً إلى أنه لتحقيق رؤية دبي السياحية يجب الاستفادة من جميع الأسواق، والعمل على استقطاب مختلف الشرائح الاقتصادية وعدم الاقتصار على السياحة الفاخرة.

من جهته، قال رياض الفيصل رئيس مجموعة «أصايل للسياحة» إن تنوع المنتج السياحي والخيارات الفندقية التي توفرها دبي للزوار سواء من الداخل أو الخارج يساهم في استدامة النمو السياحي بالإمارة.