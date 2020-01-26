تجربة جديدة لتناول الطعام في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

شهد قطاع المأكولات في دبي إضافة جديدة مع قيام علامة الطعام العصرية (Quartier 6ème) بافتتاح مطعم Q6 Bistro في مدينة دبي للإنترنت. ويكرّس الفرع الجديد هوية العلامة التجارية بتقديم أطيب المأكولات العالمية بروح فرنسية، وهو يضع تصوراً جديداً لتجربة تناول الطعام في المدينة بفضل نكهاته الشهية، وتصميمه الأنيق، وتركيزه الكبير على الجودة.

ويمتاز المطعم بأجوائه الاستثنائية الراقية، وهو يوفر خدمات الطعام والمشروبات لضيوفه على وجبات الفطور والغداء. ويقدم المطعم إلى جانب ذلك خدمة توفير المأكولات للفعاليات والمناسبات الخاصة بهدف تلبية متطلبات العملاء الذين ينشدون الحصول على تجربة طعام مترفة في مكاتبهم أو منازلهم؛ حيث يقوم فريق من الخبراء بتحضير وطهي المأكولات في موقع العميل. وترتكز علامة (Quartier 6ème) على ازدهار قطاع الطعام والمشروبات في دبي، حيث تستمد تميزها من شغفها بفن الطعام، والتزامها بمواكبة تطلعات العملاء في الحصول على مأكولات عالية الجودة محضّرة حسبما وأينما يشاؤون، الأمر الذي يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.