قروض بنوك تايلاند المتعثرة تتراجع 2.98%

المصدر: (بانكوك - د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أمس أن حجم القروض المتعثرة (الديون المعدومة) لدى البنوك العاملة في تايلاند قد سجل تراجعاً إلى ما نسبته 2.98% من إجمالي محفظة القروض البنكية بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنسبة 3.01% قبل ثلاثة أشهر سابقة على ذلك.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية للأنباء، أن هذا هو أول تراجع في حجم الديون المعدومة، مقارنة بإجمالي حجم الإقراض منذ الربع الأخير من عام 2017، بحسب بيانات نشرها بنك تايلاند المركزي على موقعه الإلكتروني. إلا أن البنك المركزي التايلاندي لم يفصح عن أسباب التراجع في حجم هذه الديون المعدومة.