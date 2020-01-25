ارتفاع التضخم في اليابان بنسبة 0.7 % خلال ديسمبر

المصدر: طوكيو - د ب أ)

قالت الحكومة اليابانية أمس إن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت 0.7% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أسرع معدل زيادة خلال 7 أشهر.

ورغم ذلك، لايزال الرقم بعيداً عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 2% الذي حدده بنك اليابان المركزي في أبريل 2013 عندما طرح تدابير التيسير النقدي القوية لمكافحة الانكماش وإعادة تشغيل الاقتصاد. وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة، استقر عند 102.2 نقطة مقابل 100 نقطة في عام 2015.

وقالت الوزارة إن معدل التضخم لعام 2019 ارتفع 0.6% عن العام السابق، في زيادة للعام الثالث على التوالي.

وعدل بنك اليابان يوم الثلاثاء الماضي توقعاته للتضخم للعام المالي الحالي حتى مارس 2021 متوقعاً أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة واحد في المئة، مقابل تقديرات في أكتوبر بارتفاع 1.1%.