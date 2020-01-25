نمو مبيعات «إريكسون» الفصلية

المصدر: (ستوكهولم - د ب أ)

أعلنت شركة إريكسون السويدية لتكنولوجيا الاتصالات، أمس، عودتها لتحقيق أرباح خلال الربع الأخير من 2019 فيما ارتفعت المبيعات 1% إلى 66.4 مليار كرون بعد تعديلها بحسب تغير أسعار الصرف والعملات المماثلة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بوري إيكهولم في بيان، إن صافي أرباح الشركة خلال الربع الأخير وصل إلى 4.5 مليارات كرون (471 مليون دولار) مقارنة بصافي خسائر 6.5 مليارات كرون خلال الفترة المقابلة من 2018.

وأوضح إيكهولم أن ارتفاع مبيعات الشركة في الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوقيانوسيا والهند قد ساهم في تعويض تراجع المبيعات في أمريكا الشمالية.

وأرجع انخفاض المبيعات في أمريكا الشمالية إلى حالة الغموض التي تكتنف عملية اندماج جرى الإعلان عنها. وأضاف أن إريكسون وقعت 78 اتفاقية بشأن شبكات الجيل الخامس مع شركات تشغيل اتصالات مميزة. وتشهد إريكسون في السنوات الأخيرة منافسة متزايدة من هواوي ونوكيا.