500 ألف درهم جوائز العملاء خلال أسبوع الجمارك في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمارك دبي ممثلة في إدارة إسعاد العملاء عن الجوائز التي تم رصدها لعملاء الدائرة خلال فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الثالث.

والذي تنطلق فعالياته من 26 إلى 30 الجاري تحت شعار «جمارك دبي محرك الاستدامة»، حيث سيتم السحب على 216 جائزة بقيمة 500 ألف درهم.

واعتادت جمارك دبي ومنذ انطلاق أسبوع جمارك الإمارات على نثر السعادة على كل فئات المجتمع، من خلال فعالياتها المتنوعة التي ستُقام في كل المراكز الجمركية والمبنى الرئيسي للدائرة، ومن خلال الجوائز العديدة التي تقدمها الدائرة يومياً للمشاركين في فعاليات جمارك دبي خلال هذا الحدث، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للجمارك.

وتتنوع جوائز هذا العام بين جوائز مالية وعينية ومنها 5 سيارات موديل 2020 و35 هاتفاً ذكياً و55 قسيمة مشتريات قيمة كل قسيمة 1000 درهم، بالإضافة إلى التلفزيونات والدراجات والأجهزة الذكية.

وقال إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي: «تعد هذه الدورة من فعاليات أسبوع جمارك الإمارات هي الأضخم على الإطلاق في قيمة وعدد الجوائز المقدمة لعملائنا الكرام.

وهدفنا تحقيق سعادة العملاء ومشاركتهم الفاعلة في الأنشطة المتنوعة التي ستشهدها كل المراكز الجمركية في دبي»، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الجوائز على مدار الأسبوع كاملاً، حيث سيتم إجراء سحب يومي على سيارة بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيّمة الأخرى.