مؤتمر إقليمي يستشرف من دبي مستقبل السفر الفاخر

المصدر: دبي ـ البيان

تحتضن دبي فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لسفر الأعمال والسفر الفاخر بمنطقة الشرق الأوسط في فندق ريكسوس بريميوم جيه بي آر، 25 و26 فبراير المقبل .

وسيشهد المؤتمر مجدداً حضور المعنيين بالسفر الفاخر وسفر الأعمال وحضور الاجتماعات والفعاليات من أرجاء المنطقة للالتقاء بأبرز مزودي خدمات السفر.

وأكدت أبحاث نشرتها شركة Allied Market Research، تتوقع منظمة السياحة العالمية أن تصبح منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع الجهات المصدِّرة للسياح نمواً على مستوى العالم.

حيث تضاعف عدد الرحلات الخارجية منها بمقدار 4 أضعاف خلال العقدين الماضيين.

مما جعل المنطقة سوق مصدر مهمة لأية وجهة فيما من المتوقع أن يحقق قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أكثر من 1.4 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة بنمو سنوي 7.6%.

وتمثل الإمارات ثاني أكبر سوق مصدر للسفر إلى الخارج من الشرق الأوسط، بعد السعودية، حيث يشكل المسافرون للخارج بغرض العمل أو الترفيه مزيجاً من السكان المحليين والوافدين.

كما يعتبر العدد المتزايد من الوجهات التي تخدمها شركات طيران في الإمارات أحد العوامل التي تسهم في زيادة السفر إلى الخارج من الإمارات ومع ذلك ثمة أجيال جديدة لها مطالب مختلفة تستحوذ على السوق.

ويزداد الاهتمام بالاستدامة، حيث أصبحت الصحة وأساليب الحياة عوامل مهمة للغاية في اختيار الوجهة.