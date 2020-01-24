لأول مرة على مستوى العالم .. مطار الملك خالد يطلق خدمة تفاعلية عبر واتسآب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن إطلاق خدمة واتسآب تفاعلية للاستعلام عن الرحلات.

وأوضح المطار، في بيان عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه أول مطار في العالم يستخدم هذه الخدمة التفاعلية للرد على استعلامات المسافرين بشكل مبسط وأسرع من خلال “واتسآب”.

وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق “واتسآب” إلى الرقم “00966920020090”، متضمنة إحدى هذه المعلومات (رقم الرحلة او اسم الوجهة أو اسم الناقل، أو علم الدولة)، ليصلك رد بمعلومات عن الرحلة.