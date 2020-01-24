لأول مرة على مستوى العالم .. مطار الملك خالد يطلق خدمة تفاعلية عبر واتسآب

أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن إطلاق خدمة واتسآب تفاعلية للاستعلام عن الرحلات.
وأوضح المطار، في بيان عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه أول مطار في العالم يستخدم هذه الخدمة التفاعلية للرد على استعلامات المسافرين بشكل مبسط وأسرع من خلال “واتسآب”.
لأول مرة على مستوى العالم .. #مطار_الملك_خالد يطلق خدمة تفاعلية عبر #واتسآبhttps://t.co/MVqu5V0U8p#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/U013MwgRrd— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) January 24, 2020
وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق “واتسآب” إلى الرقم “00966920020090”، متضمنة إحدى هذه المعلومات (رقم الرحلة او اسم الوجهة أو اسم الناقل، أو علم الدولة)، ليصلك رد بمعلومات عن الرحلة.