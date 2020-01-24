3.6 ملايين مسافر صيني عبر مطارات دبي 2019

المصدر: دبي - البيان

ارتفع عدد المسافرين الصينيين عبر مطار دبي الدولي إلى 3.6 ملايين مسافر في عام 2019 بزيادة نسبتها 5 % مقارنة بعام 2018.

وتقوم 6 ناقلات جوية بتوفير 90 رحلة أسبوعية بين دبي والمدن الصينية مما يشكل المزيد من خيارات السفر بين الإمارات و13 وجهة صينية رئيسية.

وتستعد مطارات دبي للترحيب بعودة الآلاف من المسافرين الصينيين في مطار دبي الدولي قبل عطلة نهاية السنة الصينية الجديد.

حيث من المتوقع أن يسافر نحو سبعة ملايين من المواطنين الصينيين خارج بلادهم خلال العطلة الرسمية بمناسبة العام الجديد.

وتشكل السوق الصينية محور اهتمام مطارات دبي على غرار الأسواق الكبرى الأخرى، حيث قامت بتوفير منتجات خاصة تلبي احتياجات هذه الشريحة من المسافرين الذين يشكلون جزءاً مهماً من مستخدمي مطارات دبي.

وتنظم مطارات دبي احتفالات خاصة بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة التي يطلقون عليها (سنة الفأر الذهبي) .

وذلك يومي 24 و25 يناير الجاري بمجموعة من الأنشطة في بعض مرافق المطار الرئيسية بما في ذلك عرض حصري من نجمة البوب الصينية جوي جيا)التي سيقوم تلفزيون الصين المركزي بنقله مباشرة ليشاهده أكثر من 200 مليون مشاهد.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: تعتبر هذه الاحتفالات جزءاً من خطة مطارات دبي التي تركز على الاحتياجات والمتطلبات الفريدة للثقافة الصينية وإجراء تحسينات على المنتجات والخدمات، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المسافرين التي تسجل زيادات سنوية كبيرة.