«الاتحاد للطيران» تحتفل برأس السنة الصينية بطائرة مميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

تحتفل «الاتحاد للطيران» برأس السنة الصينية الجديدة عبر تشغيل طائرتها المصممة بطلاء مبتكر «اختر الصين» على خط أبوظبي - شنغهاي.

والتي تم تصميمها بطلاء فريد من نوعه احتفاءً بالحضارة والثقافة الصينية.

وسيستمتع جميع الضيوف على الرحلة رقم EY862 بتاريخ 24 يناير بقائمة طعام مميزة تشمل أفضل الأطباق الصينية التي تم إعدادها عن طريق فريق الطهاة الخاص بالاتحاد للطيران.

كما سيتم تقديم قائمة الطعام الصينية في رحلات مختارة خلال فترة الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة.

وتم تصميم الطلاء المبتكر «اختر الصين» ليزين إحدى طائرات طراز بوينغ 787-9 ديملاينر التابعة للاتحاد للطيران بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي أطلقت سلسلة من التصاميم المبتكرة والفريدة لأبرز الأسواق التجارية على الصعيد العالمي.

وستشمل قائمة الطعام الخاصة بضيوف مقصورات الدرجات المتميزة رقائق البسكويت الصيني الهش، ومجموعة من المقبلات الصينية المتنوعة.

بالإضافة إلى طبق «نودلز» (الشعيرية الصينية التقليدية)، وللتحلية تشمل القائمة كعكة «نيان جاو» الطرية، وكعكة أسفنجية، وطبقاً من فاكهة الماندرين.

أما بالنسبة لضيوف الاتحاد في مقصورة الدرجة السياحية، ستشمل قائمة الطعام الخاصة باحتفالات رأس السنة الصينية الجديدة أشهى الأطباق الصينية التقليدية المكونة من «النودلز» ومجموعة من الحلويات الصينية التقليدية.

كما سيتم تقديم تشكيلة متنوعة من أفضل الأطباق والحلويات لضيوف صالات الانتظار التابعة للاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي خلال فترة الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة.