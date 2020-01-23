شاهد.. جسر على ارتفاع 160 متراً في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت الصين مؤخراً جسراً فوق الجبال على ارتفاع 160 متراً من سطح الأرض لربط حدود ثلاثة أقاليم في جنوب غرب البلاد.

واستغرق بناء الجسر، المسمى جيمينغ سانشنغ، وهي تعني "الجسر ثلاثي المقاطعات"، ثلاث سنوات ويبلغ طوله 286 متراً وعرضه 11.5 متر، وفق "يورونيوز".

ويربط الجسر بين أقاليم سيشوان وغيجو ويونان، وسيخدمه الآلاف من المسافرين المقيمين بتلك المنطقة النائية بعدما اعتادوا على قضاء ساعات طويلة لعبور حدود الأقاليم عبر طرق وعرة في الجبال.

ويستغرق عبور الجسر من إقليم إلى آخر خمس دقائق بالسيارات.

ومن المنتظر أن يساعد الجسر على رفع مستوى المعيشة بالأقاليم الثلاثة نظراً لتوفيره طريقا سريعا وممهدا لنقل السلع التجارية المختلفة.