«الاتحاد للعطلات» تعزز أبوظبي وجهة ترفيهية

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت «إكسبيرينس هب»، الشركة المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس.

والتي تعتبر إحدى أسرع الوجهات الترفيهية نمواً على مستوى العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «الاتحاد للعطلات» التابعة للاتحاد للطيران لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في السياحة الثقافية والترفيهية.

وتسلّط المذكرة الضوء على أوجه التعاون المشترك بين الشركتين والهادف إلى استقطاب المزيد من الزوار إلى إمارة أبوظبي والتعريف بمقوماتها الاستثنائية، بالإضافة إلى تسهيل مجريات عملية الحجز، والتشجيع على تمديد فترات الإقامة.

وكذلك تهدف الاتفاقية إلى زيادة عدد فترات التوقف المؤقتة (ترانزيت) في العاصمة، بتركيز أساسي على الأسواق الرئيسية في دول الخليج وأوروبا والهند والصين.

وقال ليام فيندلي، المدير العام لدى «إكسبيرينس هب»: «تعزز مذكرة التفاهم الروابط المتينة القائمة بيننا وبين مجموعة الاتحاد للطيران، التي تمثل شريكاً موثوقاً ومؤثراً، حيث يأتي هذا التعاون لدعم خطط العاصمة الإماراتية الهادفة إلى تعزيز مكانتها العالمية، بما ينسجم مع خطة أبوظبي».

وقال حارب مبارك المهيري، نائب أول للرئيس لشؤون إدارة الوجهات وأنشطة الترفيه في الاتحاد للطيران: «نتطلع لهذه الاتفاقية الرائدة مع إكسبيرينس هب، والتي من شأنها أن تسلط الضوء على أبوظبي مدينة سياحية ووجهة ترفيهية استثنائية».