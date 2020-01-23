«سيرا» تعزّز دور المرأة في التكنولوجيا

المصدر: دبي -البيان

تواصل مجموعة «سيرا»، المزود الأكثر خبرة وتطوراً وتنوعاً لخدمات السفر في الشرق الأوسط، تأكيد التزامها الجاد والمستمر بتمكين الكوادر النسائية.

وهو ما تجلّى في استضافة المجموعة مؤخراً لفعالية نظمتها مجموعة «المرأة في عالم التكنولوجيا بدبي» التي تهتم بدعم دخول المرأة إلى عالم التكنولوجيا، وذلك في مقر المجموعة في دبي.

وتتخذ مجموعة «المرأة في عالم التكنولوجيا» من دولة الإمارات مقراً لها، وتركز على توفير حيّز للتفاعل والتواصل بين النساء العاملات في المجالات التكنولوجية، والمهتمات باكتساب المزيد من المعارف والخبرات في شتى المجالات.

واستهلّت مجموعة «سيرا» العام الجديد بهذا الحدث الذي جمع تحت مظلته نحو 30 سيدة من المديرات التنفيذيات ورائدات الأعمال، وغيرهن من رائدات القطاع التكنولوجي.

وأسهم الحدث في تسليط الضوء على أهمية استقطاب المزيد من النساء للعمل في المجالات التكنولوجية وغيرها من المسارات المهنية الواعدة.

وأكدت سيلفيا لوبو، مديرة إدارة المشاريع في قسم تخطيط تكنولوجيا المعلومات والهيكلية المؤسسية لدى مجموعة «سيرا» ضرورة مواكبة المتغيرات المتسارعة على صعيد توجهات ومتطلبات قطاع إدارة المشاريع.

ولفتت إلى دور مكتب إدارة المشاريع في المساعدة بنجاح واستمرارية المشاريع، وهو أمر بالغ الأهمية. كما شددت لوبو على دور مديري المشاريع في ضمان تطبيق أفضل الممارسات وتوجيه سير العمل في المشاريع بالصورة المثلى.