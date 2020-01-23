سوق العمل المرن يشهد نمواً واعداً

المصدر: (دبي - البيان)

تتوقع ريجس، المزود العالمي في مجال توفير مساحات العمل المرنة، أن يشهد سوق العمل المرن في الإمارات نمواً واعداً خلال 2020.

وأصبح العمل المرن يشكل القاعدة الرئيسية لدى العديد من الشركات والموظفين؛ حيث أكدت الدراسة المسحية الصادرة عن IWG، أن نصف (50٪) من المستطلعين ذكروا أنهم يعملون خارج الموقع الرئيسي لشركتهم لمدة نصف أسبوع العمل على الأقل أو أكثر.

ورصدت الشركة أبرز الاتجاهات في هذا المجال خلال العام 2020، ومنها زيادة أعداد الموظفين الذين يعملون عن بعد:

وفقاً لدراسة حديثة أجرتها IWG، فإن 62٪ من الشركات في جميع أنحاء العالم تنتهج حالياً سياسة مساحات العمل المرن، حيث يمكن هذا الاتجاه الشركات من العمل في أي مكان، دون الحاجة إلى تكاليف الإعداد أو استثمار رأس المال، ودعم النظام الإيكولوجي المحلي لريادة الأعمال.

وقال كوري دبليو طومسون رئيس مكتب شركة IWG - الشركة الأم لريجس - في الشرق الأوسط، :

في ظل حرص دولة الإمارات على التطلع إلى عقد جديد من النمو والتطور مدعومة بالفعاليات العالمية أبرزها Expo 2020، فإن العمل المرن سوف يتصدر أولويات الشركات بشكل كبير جداً؛ الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية لدى الشركات واستقطاب المواهب الفذة.