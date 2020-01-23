دراسة: مهام الإدارة الرقمية مملة

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت دراسة صادرة عن «اوتوميشن اني وير»، الشركة المتخصصة عالمياً في أتمتة العمليات الروبوتية.

والتي شارك فيها أكثر من 10 آلاف موظف مكتبي في نحو 12 دولة، أنهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات يومياً في القيام بمهام يدوية ومتكررة على أجهزة الحاسوب، والتي لا تعد جزءاً من وظيفتهم الأساسية كما أنها عرضة لحدوث أخطاء البشرية.

وهدفت الدراسة التي أجرتها شركة OnePoll، إلى استكشاف الوقت الذي تستغرقه مهام الإدارة الرقمية المتكررة واليدوية وموقف الموظفين من هذه المهام في المؤسسات الحديثة.

وتكشف بيانات جديدة أن نحو نصف الموظفين المشاركين في الاستطلاع والذين عبروا عن رأيهم يعتبرون مهام الإدارة الرقمية مملة (47 %) ويعدونها استخداماً ضعيفاً لمهاراتهم (48 %).

في حين يقول أغلبية المشاركين في الاستطلاع إنها تعيق أداء وظيفتهم الرئيسية (نسبة 51 % من إجمالي المشاركين، وترتفع هذه النسبة إلى 80% في الهند) وتقلل إنتاجيتهم بشكل عام (64 %).

ورأى أكثر من نصف المشاركين من جيل الألفية أنهم قد يكونون أكثر إنتاجية إذا أوكلت إليهم مهام إدارية أقل لإنجازها، وهي نسبة أعلى قليلاً من متوسط النسبة الواردة في الدراسة بشكل عام والتي بلغت 48 %.