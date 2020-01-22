أتلانتيس النخلة ثاني أكثر الوجهات الشاطئية فخامة عالمياً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

جاب محررو «فوربس ترافيل جايد Forbes Travel Guide» مشارق الأرض ومغاربها لاستخلاص قائمة بوجهات أحلام المنتجعات الشاطئية الفاخرة لعام 2020.

سواء كان ملاذاً سحرياً في دبي، أو جزر المالديف أو توقفاً لا يُنسى في ماوي، وتمخضت جولاتهم عن مجموعة من عجائب الواجهة البحرية، التي تستحق التأمل لاتخاذها وجهة العطلة المقبلة.

ومن خلال البحث توصل هؤلاء إلى قائمة لأفضل 15 منتجعاً شاطئياً فاخراً، حل فيها «أتلانتيس النخلة» بدبي في المركز الثاني أفضل وجهة شاطئية بحرية في العالم.

يقع الفندق ذو الـ 5 نجوم على جزيرة نخلة جميرا في مدينة دبي، ويتميز بشاطئ رملي خاص به وإطلالات مذهلة على الخليج العربي. كما يتميز بأكواريوم تحت الماء مع فرص السباحة مع الدلافين وإمكانية الدخول إلى منتزه أكوافنتشر المائي، الذي يُعد أكبر منتزه مائي في الشرق الأوسط، وأكواريوم ذا لوست شامبرز.

تتميز جميع الغرف بديكور مستوحى من الطراز العربي والمحيطي وشرفة مع إطلالات خلابة. وتحتوي على تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومنطقة للجلوس، بينما تتميز بعض الغرف بتراس واسع مذهل مع إطلالات بانورامية على نخلة جميرا أو حوض استحمام سبا كبير في وسط الحمام.