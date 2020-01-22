بوينغ تسعى لاقتراض 10 مليارات في أعقاب أزمة ماكس

المصدر: (واشنطن - رويترز)

تجري شركة بوينغ محادثات مع بنوك بشأن اقتراض 10 مليارات دولار أو أكثر وسط زيادة في التكاليف للشركة الأمريكية لصناعة الطائرات بعد تحطم اثنتين من طائراتها 737 ماكس.

وأوردت محطة تلفزيون (سي إن بي سي) الأنباء أولاً، بأن نقلت عن مصادر قولها إن بوينغ قامت حتى الآن بتأمين ما لا يقل عن ستة مليارات دولار من بنوك وإنها تتحدث مع بنوك أخرى حول المزيد من المساهمات.

وأكد مصدر نبأ المحادثات لرويترز، لكن لم يتضح حتى الآن حجم الأموال التي ستسعى بوينغ لجمعها وهل ستمضي قدما في خطة لبيع سندات جديدة، وامتنعت الشركة عن التعقيب.

وأكدت بوينغ أول من أمس أنها أوقفت بشكل مؤقت إنتاج طائرات 737 ماكس في ولاية واشنطن في الأيام القليلة الماضية. وكانت الشركة قالت في ديسمبر إنها ستوقف الإنتاج في وقت ما هذا الشهر.

وأعلنت بوينغ أيضا الأسبوع الماضي عن أسوأ طلبيات سنوية في عقود، وأدنى أعداد لتسليمات الطائرات في 11 عاماً.