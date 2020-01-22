طيران الإمارات تعلن تعيين مضيفين ومضيفات جدد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات عن حاجتها لتعيين مضيفات ومضيفين جويين للعمل ضمن فريقها متعدد الجنسيات.

ودعت المهتمين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين من مختلف الجنسيات إلى التسجيل عبر الإنترنت على موقع طيران الإمارات الخاص بالوظائف الشاغرة، وانتظار الدعوة بالبريد الإلكتروني لتحديد مكان وموعد إجراء المقابلات.

وتسعى طيران الإمارات لاستقطاب مرشحين قادرين على تقديم أفضل الخدمات التي تجسد تجربة طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية.

وينبغي للشابات والشبان المهتمين أن يكونوا قد بلغوا 21 عاماً على الأقل عند وقت التقديم وأن تصل الذراعان حتّى ارتفاع 212 سنتيمتراً عند الوقوف على رؤوس الأصابع. كما يجب أن يكونوا قادرين على التكيف مع أشخاص وأماكن ومواقف جديدة.

ويتعين على المرشحين المهتمين كذلك أن يكونوا على استعداد لقضاء يوم كامل في مكان إجراء المقابلات. وسوف يتم إعلام المرشحين المتأهلين بمواعيد إجراء التقييم والمقابلات التفصيلية الأوسع.

ويحصل أفراد أطقم الخدمات الجوية على رواتب مجزية غير خاضعة للضرائب ومزايا جيدة وظروف عمل ممتازة، وسكن حديث مفروش وتغطية طبية كاملة وإجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً مع تذكرة سنوية إلى بلد الموظف.

ويمكن لمضيفات ومضيفي طيران الإمارات الاستفادة من ميزة الحصول على تذاكر مخفضة بأسعار رمزية على رحلات الناقلة وغيرها من شركات الخطوط الجوية العالمية، ما يفتح أمامهم باباً مثيراً للسفر والتجوال حول العالم.