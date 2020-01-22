سيسكو تتنبأ بأبرز اتجاهات التكنولوجيا لعام 2020

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت شركة سيسكو عن أبرز توقعاتها التقنية لعام 2020 وما بعده، حيث تسلط الضوء من خلال هذه التوقعات على التغيرات المتسارعة التي تشهدها تكنولوجيا المعلومات على مستوى المفاهيم الأساسية.

وقال أسامة الزعبي، مدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «شهد العقد الماضي تغييراً كبيراً في طريقة استخدام المستهلكين والشركات والقطاع والحكومات للتكنولوجيا، وأدى التبني الشامل للهواتف الذكية إلى تطور الحوسبة السحابية والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي بوتيرة سريعة، ومع اقتراب 2019 من ختامها، تتنبأ سيسكو بتغييرات ستكون أكبر تأثيراً خلال العقد المقبل».

وقال الزعبي إن قطاع تقنية المعلومات اليوم يواجه نقصاً في المواهب، ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة سيسكو على 600 من صُنّاع القرار في مجال تقنية المعلومات والأعمال، يعتقد 93% منهم أن هذا الأمر بالغ الخطورة ويتسبب بإبطاء تطور أعمالهم.

ويستهلك التحول الرقمي اليوم أقصى قدرات البنية التحتية الحالية للإنترنت مما سيؤدي إلى استهلاكها بالكامل في نهاية المطاف، وبناءً على ذلك، يُعتبر تطوير تقنية إنترنت ملائمة للمستقبل أمراً بغاية الأهمية، وسيكون هناك ما يقرب من 49 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول عام 2023، وسيشهد العقد المقبل استخداماً أوسع للتقنيات المتطورة مثل الواقع الافتراضي والمعزز وتقنية 16K والذكاء الاصطناعي.