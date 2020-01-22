حكم يدين موقع «تريفاجو» بتضليل العملاء

سيدني - د ب أ

اتهمت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا موقع الخدمات السياحية عبر الإنترنت تريفاجو بتضليل العملاء بادعائه توفير أرخص غرف في الفنادق، في حين أنه يروّج للفنادق التي تدفع له أعلى مقابل بث إعلاناتها عبره.

وقال ريد سيمس رئيس الهيئة، إن حكماً ضد تريفاجو أصدرته إحدى المحاكم الاتحادية في أستراليا، أول من أمس، يوضح أن تصرف تريفاجو «فظيع للغاية»، مضيفاً أن «تصنيف تريفاجو للغرف الفندقية يستند بشكل أساسي إلى رغبة أي موقع من مواقع حجز الفنادق عبر الإنترنت في دفع مبالغ أكبر للموقع».

وتابع سيمس، أن تريفاجو من خلال وضع عرض أحد الفنادق بشكل بارز على قمة الفنادق التي يعرضها الموقع، فإن هذا يعني إما أن هذا العرض هو الأرخص، أو أنه يتضمن بعض المزايا الإضافية التي تجعله الأفضل عن مقارنته بعروض أخرى لنفس الفندق.

من ناحيتها، أصدرت المحكمة حكماً يدين الموقع بتضليل العملاء من خلال أساليب المقارنة بين أسعار الغرفة الفندقية على مختلف مواقع الحجز الإلكتروني.