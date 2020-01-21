مطارات دبي توفر في استهلاك الطاقة

المصدر: دبي- البيان

نجح مطار دبي الدولي، في إضاءة موقف الطائرات، عبر المطار الذي تبلغ مساحته 12.5 كم2، باستخدام مصابيح LED الأكثر إنارة وكفاءة.

وذلك عقب انتهائه من مشروع تحديث كبير. ومن المتوقع أن يحقق المشروع توفيراً سنوياً في الطاقة، بما يقرب من 7.000 ميغاواط في الساعة، أي ما يُعادل تعويض 495 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أو زراعة أكثر من 8.000 شتلة على مدار 10 سنوات.

وقد تم استبدال 1.000 مصباح LED جديد عالي الأداء، بإجمالي 1,880 مصباحاً تقليدياً بقدرة 1,000، و2,000 واط لإنارة موقف الطائرات وساحات الانتظار، كجزء من هذا المشروع.

ومن المقدر أن يوفر هذا التحول والاعتماد على مصابيح LED عالية الكفاءة، أحمالاً بقدرة 2,200 كيلوواط، أي استهلاك 810 كيلوواط فقط، وهو ما يُعد انخفاضاً كبيراً في الاستهلاك السنوي بقيمة 63 %.

وقال عمر بن عدي نائب الرئيس الأول لشؤون الخدمات الهندسية في مطارات دبي، هذا المشروع جزء مهم من الجهود الأوسع نطاقاً في مطارات دبي، للحد من البصمة الكربونية للمطارات، وصرح قائلاً «بصفتنا منظمة تضع مبدأ الاستدامة في مقدم استراتيجيتها التجارية طويلة الأمد، فعادة ما نبحث عن السبل التي تساعدنا في تقليل استهلاك الطاقة.

فإن مشروعات التطوير التي تعمل على تحسين الكفاءة من خلال التنمية». يُعد التطوير جزءاً أساسياً من المشروع الذي أُعلن عنه من قبل مطارات دبي والاتحاد إسكو العام الماضي، لتغيير 150,000 وحدة إضاءة تقليدية في مطار دبي الدولي لمصابيح LED.

وقد أطلقت مطارات دبي سلسلة من المبادرات الخضراء منذ 2019، وتأتي المبادرات مجتمعة مع المشروعات البيئية الأخرى المخطط تنفيذها في المستقبل، لتساعد مطارات دبي في دعم الملاحة الجوية في دبي، وتطويرها، مع تحقيق أهداف الاستدامة.