«كوكاكولا» تستثمر مليار يورو بفرنسا

المصدر: (أتلانتا - د ب أ)

أعلنت شركة «كوكاكولا»، خلال قمة «اختر فرنسا» لاجتذاب الاستثمارات، عن استثمارات جديدة بقيمة مليار يورو في فرنسا، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وجاء الاعلان بهدف توسيع تواجد الشركة في فرنسا، التي تعمل بها منذ أكثر من 100 عام.

ومن المقرر أن يوضح رئيس مجلس إدارة شركة «كوكاكولا» والمدير التنفيذي جيمس كوينسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطط الاستثمارات الجديدة، خلال اجتماع مقرر في 20 من سبتمبر.

كما تخطط الشركات لدعم استضافة أولمبياد «باريس 2024». وكانت «كوكاكولا» واللجنة الأولمبية الدولية مددا شراكتهما في يوليو الماضي.