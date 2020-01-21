دبي الجذابة.. واقع حي للخيال البشري

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أبرز تقرير نشرته صحيفة «ذا نيوز ستار» الأمريكية، أهم معالم دبي وصروحها المعمارية، حيث استهلت تقريرها بالقول، إن دبي هي بالتأكيد المدينة الأكثر فخامة في العالم، وثمة شبه إجماع على ذلك.

وأشار التقرير إلى أن دبي مثال حي على ما يمكن أن يتفتق عنه الخيال البشري، وما عجز الكثيرون عن مجاراته. وأجرت الصحيفة مقارنة بينها وبين سنغافورة.

حيث قالت، صحيح أن سنغافورة مدينة مثيرة، وثمة منافسة مع دبي، على الرغم من اختلافهما في نواح كثيرة، فكلتاهما من المدن الضخمة التي تشتهر بنظافتها وآمنة، إلا أن دبي تميزت بطابعها الخاص الفريد في فخامة هندستها المعمارية.

وفِي الإطار ذاته وصف موقع «فرانس 24» دبي بالمدينة الجذابة، التي تشتهر بمشاريعها الضخمة، وناطحات سحابها المستقبلية، والمراكز التجارية المتميزة.

وقال في تقريره، إن الإمارات تحتضن طيفاً واسعاً من السكان يتجاوز تسعة ملايين نسمة من أكثر من 200 دولة، مما يجعلها بوتقة انصهار للجميع، وهي تسخر الفعاليات الثقافية والإعلامية والرياضية والمعارض لترسيخ مكانتها العالمية، ودفع القوة الناعمة.