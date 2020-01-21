خطة صينية لخفض استخدام البلاستيك

أعلنت الحكومة الصينية، عن خطة ضخمة لتقليص استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة، بما في ذلك حظر الأكياس البلاستيكية في المتاجر الكبرى ومراكز التسوق في مدن رئيسة بنهاية هذا العام.

وأصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، بياناً تحدد فيه الخطة التي تهدف إلى خفض إنتاج واستخدام البلاستيك بشكل كبير بحلول عام 2025. وتمثل الصين واحدة من أكبر مصادر التلوث الناجم عن استخدام المواد البلاستيكية في العالم.

وسيطبق الحظر على الأكياس البلاستيكية في المتاجر الكبرى ومراكز التسوق والمدن الصغيرة بنهاية عام 2022، وفقاً للخطة.

وبحلول عام 2022، سيتم منع بعض خدمات التسليم في مدن رئيسة من استخدام مواد تغليف غير قابلة للتحلل، وسيمتد الحظر إلى كامل البلاد بحلول عام 2025. (بكين - د ب أ)