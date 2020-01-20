تقرير صادم.. 2151 شخصاً أغنى من 60% من سكان الأرض

المصدر: وكالات

نشرت منظمة "أوكسفام" الخيرية اليوم تقريراً صادماً عن ثروة أغنى أغنياء العام، حيث قالت إن ثروة 2153 شخصا من المليارديرات تتجاوز ما يملكه 4.6 مليار شخص من الفقراء.

وأضافت، أن هؤلاء الـ4.6 مليارات شخص يشكلون قرابة 60% من عدد سكان العالم، أي أن أثرى 1% في العالم يملكون ضعف ما يملكه نحو 6.9 مليارات شخص. في إشارة إلى تفاقم الفجوة في الدخل والثروات في العالم.

ودعت المنظمة الحكومات حول العالم إلى تنفيذ سياسات من شأنها المساعدة في تقليل عدم المساواة في الثروة.

ويوضح التقرير الفجوة الحادة في الثروات من خلال المثال التالي: "إذا قمت بادخار 10 آلاف دولار يوميا منذ بناء الأهرامات في مصر، فإنك سوف تحصل على 20 بالمائة من متوسط ثروة أغنى 5 مليارديرات".

ويفترض التقرير أن فرض ضرائب إضافية بنحو 0.5% على ثروة أغنى 1% بالعالم خلال العشر سنوات المقبلة من شأنه توفير التمويل المطلوب لتوفير 117 مليون فرصة عمل في التعليم والصحة ورعاية كبار السن وغيرها من القطاعات.