برامج متكاملة من دناتا للسفريات لوجهات مختارة

المصدر: دبي- البيان

تقدم دناتا للسفريات، برامج متكاملة انطلاقاً من دولة الإمارات إلى وجهات مختارة، تشمل روسيا وتايلند ومصر والمملكة المتحدة، بأسعار تبدأ من 2020 درهماً.

وتشمل البرامج إقامة فندقية (4 أو 5 نجوم) لثلاث أو أربع ليال، حيث يتوقع خبراء دناتا للسفريات، ووفقاً لاتجاهات الحجز الحالية، أن تحظى روسيا وفيتنام واليابان وسيشيل وموريشيوس وسريلانكا بإقبال متزايد من دولة الإمارات في عام 2020.

فقد سجل السفر إلى روسيا نمواً كبيراً في عام 2019، ويتوقع أن يستمر النمو في العام الجديد، وخصوصاً إلى موسكو وسان بطرسبرغ، بالإضافة إلى سوتشي الوجهة الترفيهية الشهيرة محلياً.

وتستضيف اليابان هذا العام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في حين يقام في فيتنام وللمرة الأولى سباق الفورمولا 1 في أبريل.

وكشفت دناتا للسفريات، أمس، عن أبرز وجهات العطلات طلباً خلال عام 2019، كما ألقت الضوء على توقعات الطلب على برامجها في 2020 لقاعدة المسافرين المتنامية في دولة الإمارات.

وقالت إيميلي وليامز مسؤولة المنتجات في دناتا للسفريات: «لا تزال الإمارات في المقدمة، حيث يختار المسافرون في جميع أنحاء الدولة الإقامة في الفنادق ذات المستوى العالمي القريبة منهم، وسوف تحافظ على هذه المرتبة في عام 2020، يعززها الإطلاق المرتقب لمنتجع رويال أتلانتس».