18 متجراً تنضم إلى قائمة فستيفال بلازا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة الفطيم عن انضمام 18 متجراً جديداً إلى مركزها التجاري الضخم «فستيفال بلازا»، بعد شهر فقط من افتتاح المركز التجاري العصري؛ لتشغل مساحة تزيد على 485,536 قدماً مربعة، ما يشكل بداية ناجحة للعام الجديد.

وتلبي المتاجر الجديدة بتشكيلتها الفريدة من منتجات الأطعمة ومستحضرات التجميل والأكسسوارات والمعدات المنزلية وأدوات الترفيه احتياجات الزبائن، وترتقي بسلسلة متاجر التجزئة المرموقة الخاصة بالمركز الفاخر.

كما تنضم أبرز مطاعم العلامات التجارية مثل مقهى «إيكيا» الأول في العالم و«سلطان بابا اسكندر» و«بيبر ميل» و«فايمس ديفز» و«سابوري» و«بوبايز» ومقهى «ماركس وسبنسر» و«دجاج كينتاكي» و«بيتزا هت» و«سومو سوشي» إلى تشكيلة المطاعم الحالية المميزة والمؤلفة من 15 مطعماً ومقهى.

وقال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه: «نتطلع من خلال افتتاحنا لهذه المتاجر والمطاعم إلى ترسيخ هذه الالتزامات والوفاء بها؛ بحيث نجمع التجارب المذهلة بالخدمات الاستثنائية كي نلبي الاحتياجات اليومية لزبائننا».