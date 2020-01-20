«جال» تنتعش بعد إفلاس 10 سنوات

المصدر: (طوكيو- د ب أ)

حققت شركة الخطوط الجوية اليابانية «جال» انتعاشاً سريعاً بعد إفلاس بديون بلغت 2.3 تريليون ين، بفضل المساعدات الحكومية.

بالإضافة إلى خفض الوظائف وإصلاح الإدارة تحت قيادة كازو اناموري، مؤسس شركة «كيوسيرا كورب»، طبقاً لما ذكرته وكالة «جي.جي.برس» اليابانية للأنباء، أمس.

وقال يوجي اكاساكا، رئيس شركة الخطوط الجوية اليابانية، في مقابلة أجريت قبل الذكرى السنوية العاشرة لإفلاس الشركة أمس «تسببنا في مشكلات للكثير من الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمون وهيئات حكومية ووزارات معنية بالإضافة إلى مؤسسات مالية شريكة».