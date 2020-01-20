تقنية لتصنيع مواد بناء «من خلايا حية»

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

ابتكر باحثون في مجال علوم البناء في جامعة كولورادو الأمريكية، تقنية جديدة تسمح بتصنيع مواد بناء أكثر استدامة تتكون جزئياً من خلايا حية.

ويقول أحد الباحثين بقسم الهندسة المدنية في الجامعة: «نستخدم بالفعل مواد بيولوجية في البناء، مثل الأخشاب، ولكن هذه المواد لا تكون على قيد الحياة، ولذلك نتساءل: لماذا لا نحافظ على هذه المواد في صورتها الحية، ونستفيد من خصائصها وفق هذه الصيغة الجديدة».

ويرى الباحثون أن التقدم الذي قطعه العلم من أجل الحفاظ على حياة الخلايا البكتيرية في ظل ظروف بيئية مختلفة يجعل إمكانية بناء منشآت من مواد حية حلماً ليس بعيد المنال في المستقبل.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» عن أعضاء في فريق الدراسة قولهم إن «مثل هذه المباني قد يمكنها يوماً ما إصلاح الشروخ التي تتعرض لها أو امتصاص المواد الضارة من الهواء، ويمكنها حتى أن تضيء أو تتوهج بناء على طلب الساكن».