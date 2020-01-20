جزيرة ياس تطلق خدمة عبر «واتساب»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية المميزة في دولة الإمارات، عن إطلاق خدمة التواصل عبر تطبيق «واتساب».

وذلك لتوسيع نطاق قنوات التواصل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتابعة لخدمة «ياس كونسيرج»، لتسهّل على الزوار طرح أي استفسارات من مختلف أنحاء العالم. وتُعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في المنطقة، وستصبح الخدمة متوفرةً على مدار الساعة للإجابة عن الاستفسارات باللغتين العربية والإنجليزية.

وحتى الآن، أجابت خدمة «واتساب» من «ياس كونسيرج» عن أكثر من 3300 طلب، ما يوفر نقطة تواصل موحدة لزوار الجزيرة ووجهاتها الحائزة على الجوائز المرموقة في أبوظبي.