هواوي خامس أكبر مستثمر عالمي في البحث والتطوير

المصدر: دبي- البيان

احتلت هواوي المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الشركات الكبرى إنفاقاً على البحث والتطوير لعام 2019 على مستوى العالم.

وذلك وفقاً لتصنيف «مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي» الذي تم نشره مؤخراً ويضم أكبر 2500 شركة على مستوى العالم في مجال الاستثمار بالبحث والتطوير، بحسب البيانات التي تم جمعها من تقارير وحسابات هذه الشركات السنوية.

ونتيجة لمتابعة تركيزها على الاستثمار الكبير في مجال البحث والتطوير رغم الصعوبات والتحديات المتواصلة التي تواجهها بناء على موقف الإدارة الأمريكية المتزمت حيال التعامل مع الشركة، تمكنت هواوي من تعزيز ريادتها العالمية في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتابعت توفير ابتكاراتها المتقدمة وخصوصاً في مجال الذكاء الصناعي والحوسبة، وتطوير تقنيات الجيل الخامس على مستوى العالم.

حيث دعمت أعمالها في مجال الجيل الخامس باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2009، وهو استثمار يفوق إجمالي استثمارات الشركات الكبرى الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعة في تقنيات الجيل الخامس.

وبدأت هواوي أبحاث الجيل الخامس في عام 2009، حيث قدمت ما مجموعه 23,600 مساهمة إلى «مشروع شراكة الجيل الثالث» (3GPP) المسؤول عن المعايير والمقاييس الخاصة بالجيل الخامس.