الخطوط الجوية الإيطالية تسعى لشطب ألف وظيفة لإنقاذ الشركة

المصدر: (روما- د ب أ)

يعكف جيانكارلو زيتي المدير العام الجديد لشركة الخطوط الجوية الإيطالية «أليتاليا» على وضع خطة عمل، تهدف لإنقاذ الشركة المتعثرة من خلال شطب الوظائف وخفض التكاليف، بحسب ما ذكرته صحيفة إل ميساجيرو الإيطالية، أمس.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن زيني، الذي تولى منصبه منذ عشرة أيام، يعتزم شطب 1000 وظيفة، أو نحو 9 % من إجمالي القوة العاملة، وخفض أسطول الشركة بواقع ثماني طائرات بحلول مايو المقبل.

وقالت «بلومبرغ» إن الهدف من خطة العمل جعل أليتاليا أكثر جذباً لشركات مثل دويتشه لوفتهانزا، التي أعربت بالفعل عن رغبتها في شراء الشركة بعد إعادة هيكلتها.