استطلاع «البيان»: التجارة الإلكترونية تبحث عن ثقة المستهلك

المصدر: دبي – بشار باغ

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن النسبة الأكبر من المشاركين لا يثقون دائماً بجودة المنتجات وخدمة ما بعد البيع في مواقع التجارة الإلكترونية، مما يعكس ضرورة أن تعمل هذه المواقع على اكتساب ثقة المستهلكين من خلال الاهتمام بجودة الخدمات والمنتجات.

ورداً على سؤال مفاده «هل تثق دائماً بجودة المنتجات وخدمة ما بعد البيع في مواقع التجارة الإلكترونية؟»، أعرب 87% من المشاركين في الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني عن عدم ثقتهم من خلال الإجابة بـ «لا»، مقابل 13% ممن أجابوا بـ «نعم».

فيما وصلت نسبة الذين أبدوا عدم ثقتهم بجودة المنتجات وخدمات ما بعد البيع لدى مواقع التجارة الإلكترونية في الاستطلاع على فيسبوك إلى 92% مقابل 8% ممن أكدوا ثقتهم بها. وأجاب 86.6% من المشاركين على تويتر بـ «لا» مقابل 13.4% ممن أجابوا بـ «نعم».