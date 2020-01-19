تحقيق فنلندي ضد تضليل «نوكيا» للمستثمرين

المصدر: (هلسنكي - د ب أ)

ذكر تقرير إخباري في فنلندا أمس أن هيئة الرقابة المالية الفنلندية بدأت تحقيقاً أولياً في مزاعم بقيام شركة «نوكيا» بتضليل المستثمرين بعدم إصدار تحذير من تراجع الأرباح قبل إصدار تقرير نتائج الشركة عن الربع الثالث.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن أسهم الشركة العالمية للاتصالات تراجعت بواقع 23% في 24 أكتوبر، وفوجئ المستثمرون بإمكانية تراجع فرص الشركة في تحقيق أرباح خلال 2020. وعزت نوكيا التراجع المستقبلي إلى مشاكل في تطوير منتجات الجيل الخامس.

وقالت صحيفة «هيلسينجين سانومات»، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها، إنه في المرحلة الأولى من التحقيق ستطلب هيئة الرقابة المالية توضيحاً، قبل أن تقرر اتخاذ خطوات أخرى. وقد تواجه نوكيا دفع غرامة، بحسب التقرير.