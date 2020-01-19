دبي ضمن الوجهات العالمية الأكثر جمالاً وإلهاماً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» أن دبي تحتل مكانة بارزة بين أكثر 50 وجهة عالمية وصفتها بالأكثر إلهاماً وجمالاً في العالم. وأوضحت في تقرير نشره «ياهو فاينانس» أن المدينة قد لا تكون أعجوبة من أعاجيب الطبيعة لكن عظمتها مشهد يحبس الأنفاس، وهي تشتهر باحتضانها أطول مبنى في العالم وحاضنة شواطئ مبهرة تجذب آلافاً من الزوار وهي بوتقة تنصهر فيها ثقافات العالم وأعراقه، موفرة بيئة فريدة لا نظير لها للتآخي والتسامح إلى جانب كونها مصدر إلهام بعظمتها لكل تواق للتطور.

وأضافت المجلة أن دبي التي حلّت في المرتبة 28 فاقت في جمالها، جبال بلو ريدج في أمريكا، وهالونغ بي في فيتنام، ودوبرفنيك في كرواتيا، وبيرغن في النرويج، وبالم بيتش نورد في أوروبا، ولور فالي في فرنسا، والبتراء بالأردن.

وعلى صعيد متصل حلت دبي في قائمة أفضل 50 وجهة لزيارة الأشخاص فرادى في 2020، نشرتها «هافنغتون بوست» وقالت الصحيفة، مع اقتراب إكسبو من موعده الأول في الشرق الأوسط في أكتوبر، باتت دبي المكان الأمثل للزيارة 2020.