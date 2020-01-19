إسكوتر ترفيهي يخدم 5 مواقع في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح)

كشفت هيئة رأس الخيمة للمواصلات عن تشغيل خدمة الإسكوتر السياحي الترفيهي ضمن 5 مواقع سياحية وترفيهية بمناطق الإمارة مع إلزام الشركات المشغلة للخدمة بتطبيق التأمين الشامل على الركاب، بالإضافة للتأمين ضد المسؤولية المجتمعية، بهدف تقديم منتج سياحي مجتمعي جديد، بالإضافة لإطلاق تطبيق «كريم» لطلب خدمات الهيئة المتنوعة، ضمن استراتيجية 2020 - 2025 الجديدة.

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن تشغيل الإسكوتر السياحي يأتي ضمن الاتفاقيات التي وقّعتها الهيئة خلال الأيام الماضية، والتي تضم تشغيل شركتي «أرنب» و«سيرك» لأول سكوتر سياحي في مناطق جزيرة المرجان، وكورنيش القواسم، وريتز كارلتون الوادي، والمنار مول، والهيلتون جاردن ان، ضمن المرحلة الأولى التي تستمر 6 أشهر، مع إلزام الشركات المشغلة بتطبيق التأمين الشامل لحماية وتأمين سلامة قائدي الخدمة الجديدة.