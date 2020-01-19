خفض أجور العاملين في «دويتشه بنك» 30 %

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

قرر «دويتشه بنك» الألماني خفض إجمالي مكافآت العاملين في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية 30% تقريباً، بما يؤدي إلى خفض كبير في الأجور بعد عام مضطرب بدأ فيه البنك خطة إعادة هيكلة ضخمة.ورغم أنه يتم حساب إجمالي قيمة المكافآت كمتوسط لمكافآت العاملين في القطاع المعني بتداول الأوراق المالية، فإنه سيكون هناك بعض التعديلات على أساس الأداء الفردي أو أداء كل وحدة، ولكن بشكل عام، سيقل الدخل المتغير للعاملين في القطاع 20% تقريباً.

وذكرت بلومبيرغ أن كريستيان سيفينغ، الرئيس التنفيذي للبنك، الألماني يجد نفسه محاصراً بين تعهده المتكرر بخفض النفقات مع حساب تكاليف إعادة الهيكلة إلى أقل من 21.5 مليار يورو (24 مليار دولار) ورغبته في الاحتفاظ بالموظفين الأكفاء في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية المتعثر.