زيادة ملحوظة في البحث عن «فيليب موريس»

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

شهدت عمليات البحث عن أخبار متعلقة بشركة «فيليب موريس»، إحدى أبرز شركات تصنيع السجائر في العالم، زيادة كبيرة على نحو غير معتاد في الوقت الذي لم يشهد فيه متوسط عدد الأخبار المتداولة عن الشركة زيادة عن المتوسط وكان حجم خيارات الأسهم أكثر من المتوسط.وسجلت أسهم «فيليب موريس» ارتفاعاً 1% في آخر جلسة تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت صعوداً خلال التعاملات الأسبوعية.

وذكرت «بلومبيرغ» أن «اهتمامات القراء» بالبحث عن أخبار "فيليب موريس" التي تقاس بعدد المرات التي يبحثون فيها عن أخبار الشركة أو شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع 30 يوماً مضت.