يانصيب.. جائزته الكبرى طائرة رئاسية

المصدر: البيان الإلكتروني

تنظر حكومة المكسيك في إمكانية تنظيم يانصيب، تكون الجائزة الكبرى فيه، الطائرة الرئاسية من طراز Boeing 787-8 Dreamliner.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "خلال اليانصيب، سيتم إصدار 6 ملايين بطاقة بقيمة 500 بيزو (حوالي 27 دولارا) لكل منها، والمبلغ الإجمالي سيصل إلى 3 مليارات بيزو(حوالي 160 مليون دولار)"، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكر الرئيس المكسيكي، أن السلطات ستمنح الفائز إمكانية الصيانة الفنية للطائرة على نفقة الدولة خلال عام أو حتى عامين.

جدير بالذكر أن لوبيز أوبرادور، الذي يشغل منصب رئيس المكسيك منذ 1 ديسمبر 2018، لم يستخدم هذه الطائرة الفاخرة ولا مرة، ووعد في مرات عديدة ببيعها لكنه لم يقدم على ذلك حتى الآن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن رئيس بنك الدولة الوطني المكسيكي خورخي ميندوزا، أن الطائرة ستعود إلى المكسيك من الولايات المتحدة، حيث عرضت للبيع منذ أكثر من عام.

وتم طلب شراء هذه الطائرة العام 2012، وسلمت للمكسيك في 2016، ووفقا للتقديرات، تراوحت قيمتها بين 220-400 مليون دولار، فيما تقدر قيمتها الحالية بحوالي 130 مليون دولار.