حملة «مرّر وامضِ» من «لولو» تكافئ 700 مشترٍ

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت لولو هايبر ماركت، الحملة الترويجية «مرر وامضِ» بالتعاون مع ماستر كارد. وتكافئ الحملة 700 فائز بـ 700 درهم من بطاقات قسائم هدايا لولو المتعددة القيمة طيلة فترة الحملة الترويجية. وسيتمكن جميع حاملي بطاقات الماستر كارد اللاتلامسية من المشاركة في السحب بمجرد الدفع في أي من متاجر لولو ويسري العرض حتى 28 فبراير.

وتهدف الحملة إلى الترويج لاستخدام منتجات ماستر كارد في كاونترات الدفع، ولتشجيع العملاء على استخدام بطاقات ماستر كارد اللاتلامسية، وتطبيقات الهاتف مثل أبل باي، غوغل باي، سامسونغ باي أو أي من أجهزة الدفع اللاتلامسية. وتمنح لولو كل أسبوع 90 فائزا قيمة 1000 درهم لكل منهم بطاقات لولو شوبن جفت المتعددة القيمة.

وقال أشرف على إم إيه، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية: سعداء بأن نكون شركاء مع ماستر كارد لتقديم تجربة تسوق عالمية الطراز لعملائنا، حيث يمكنهم الاستفادة من القيمة المضافة في العرض الترويجي. وتسعى لولو دائماً لتقديم أفضل الحلول التقنية لجعل كل عملية شراء سهلة وأكثر أماناً، مثل الدفع اللاتلامسي والابتكارات الأخرى عبر تطبيقات الهاتف الذكي.