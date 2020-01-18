«مركز دبي للسلع»... ثقة تترسّخ

المصدر: إعداد- عمرو عادل - المصدر: بيانات مركز دبي للسلع المتعددة

شهد مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة العالمية المتخصصة في تجارة السلع والمشاريع، تسجيل أداء قوي خلال 2019 ما يمثل مؤشراً إلى ثقة المستثمرين القوية باقتصاد دبي ومكانة المركز الرائدة باعتباره إحدى أكثر مناطق التجارة والأعمال ترابطاً في العالم.

ويواصل المركز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الأسواق الدولية الرئيسة بما فيها الصين والهند، متطلعاً إلى استقطاب مزيد من الشركات العام الحالي وبالتالي زيادة حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي وتعزيز دوره في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارات.