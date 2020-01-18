حرائق الغابات تكبد السياحة الأسترالية خسائر فادحة

المصدر: كانبرا - د ب أ

توقع تقرير وصول خسائر السياحة في أستراليا إلى حوالي 4.5 مليارات دولار أسترالي (3.1 مليارات دولار أمريكي) بنهاية العام الجاري نتيجة حرائق الغابات.

وأعد مجلس السياحة الأسترالي، ومقره مدينة سيدني، تقريراً عن حجم السياحة الوافدة إلى أستراليا، التي تصل عائداتها إلى 45 مليار دولار.

ووفقاً للتقرير، تراجعت «الحجوزات المستقبلية» بشكل كبير خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تتكبد الصناعة خسارة تصل إلى 5.4 مليارات دولار.

ويصل عدد أعضاء المجلس من شركات السياحة والطيران إلى حوالي 850 شركة. وأشار حوالي 70 % من هذه الشركات إلى حدوث إلغاء لرحلات سياحة دولية إلى أستراليا، بحسب ما ذكره مدير عام الصندوق بيتر شيلي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضاف شيلي إن قيمة الإلغاءات تراوحت بين 500 دولار ونصف مليون دولار، وتصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأسواق أوروبية أخرى قائمة إلغاء رحلات زيارة أستراليا.