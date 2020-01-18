بنك باركليز يستغني عن 100 وظيفة إدارية عليا

المصدر: (لندن - د ب أ)

يعتزم بنك باركليز تنفيذ خطة للاستغناء عن 100 وظيفة إدارية عليا في مختلف قطاعاته، في إطار جهود البنك البريطاني لخفض النفقات.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن البنك بدأ تنفيذ عمليات الاستغناء عن مناصب إدارية عليا في لندن ومراكز مالية في آسيا.

ورفضت متحدثة باسم البنك التعليق بشأن الاستغناء عن الوظائف، التي ستكون من أوائل عمليات تسريح الموظفين التي يتم تنفيذها في بنك استثماري كبير في 2020.

ومن المقرر أن يعلن البنك الشهر المقبل نتائج أعماله خلال العام الماضي بأكمله.