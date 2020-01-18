بنك مورغان يعين عشرات الموظفين في قسم إدارة الثروات

المصدر: (هونغ كونغ - د ب أ)

يعتزم بنك مورغان ستانلي الأمريكي تعيين عشرات الموظفين في قسم إدارة الثروات لديه في هونغ كونغ وسنغافورة هذا العام، في مؤشر على ثقته في تنامي الثروات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وصرح فينست تشوي رئيس قسم إدارة الثروات في آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في هونغ كونغ أمس بأن البنك يسعى إلى إضافة ما بين 30 إلى 35 موظفاً في المدينتين خلال العام الجاري.

وأضاف أن «استمرار توسعنا ونمونا سوف يكون مهماً بالنسبة لنا من أجل تسريع وتيرة العمل خلال عام 2020».