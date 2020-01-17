رأس الخيمة تحتضن قمة باتا السياحية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن «اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك (باتا)، المؤسسة غير الربحية المعنية بتطوير قطاع السياحة والسفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن تنظيم فعاليات القمة السنوية للاتحاد 2020 التي تحتضنها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بين 31 مارس إلى 3 أبريل في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات.

وسيجمع الحدث الممتد 4 أيام أكثر من 250 من أبرز رواد الفكر والخبراء وصناع القرار وكبرى شركات السفر الدولية للمشاركة في رسم الخطط والمسارات لتنمية قطاعات السفر والسياحة من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبالتزامن مع انعقاد فعاليات القمة سيتم عقد منتدى عالمي لتعزيز مسيرة النمو ومستويات القيمة والجودة المستدامة في قطاع السياحة.