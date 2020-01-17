«سي إن إن»: ون زعبيلأيقونة معمارية تخترق المألوف

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يستأثر أفق دبي بقسط وافر من الإبداعات المعمارية والصور الظلية المميزة، ومنها فندق برج العرب المتوثب على شكل شراع وبرج كيان أعلى مبنى لولبي في العالم، ومتحف المستقبل و«عينه» على المستقبل، لكن هذا الأفق يشهد تحولاً أكثر جمالاً وإبداعاً بفضل تصميم حديث ورائع على وشك الانضمام إلى المجموعة حسبما أفاد تقرير نشرته «سي إن إن» أمس.

ويشبه مشروع «ون زعبيل» الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، للمهندسين المعماريين اليابانيين «نيكين سيكي»، شكل حرف «H» ضخم يرتفع شاهقاً فوق المنطقة التجارية في دبي.

ويتميز التصميم بناطحتي سحاب مثبتتين على منصة، يبلغ ارتفاعهما 300 و235 متراً على التوالي، يربطهما جسر فولاذي أفقي يبلغ طوله 228 متراً مشكلاً برجاً بحد ذاته، يتجاوز ارتفاعه المسلة الفضائية في سياتل.

وسيمتد مقطع يزيد عن 60 متراً من الجسر، الذي أطلق عليه اسم «ذا لينك»، والذي سيكون أطول جسر معلق في العالم، وفقاً لشركة التطوير «إثراء دبي» شركة التطوير الحكومية، خارج الأبراج في العراء.

ويتم تجميع هيكل الجسر الذي يبلغ وزنه 9000 طن في 7 مقاطع على طول شريحة أفقية مخصصة على مستوى المنصة 25 متراً فوق سطح الأرض، قبل أن يتم رفعها إلى مواقعها على ارتفاع نحو 100 متر وتثبيتها على الأبراج، وقد تم وضع 4 من المقاطع السبعة في أماكنها، وفقاً لمتحدث باسم إثراء دبي.

فيما سيتم رفع الجسر المكتمل إلى مكانه في وقت لاحق من هذا العام. وتم منح هذا التصميم الخلاق جوائز مثل «أفضل مشروع ابتكاري للعام» في جوائز الابتكار في مجال البناء 2019، ويمثل خطوة للأمام وفقاً لخبراء الصناعة.