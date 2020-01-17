هواوي تشحن 6.9 ملايين وحدة من هواتفها الذكية

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين امس عن شحن 6.9 ملايين وحدة من هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G. تعكس المبيعات القوية التزام شركة هواوي بالمواصلة في البحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكة الجيل الخامس 5G.

وقدمت هواوي في عام 2019 تقنية شبكة الجيل الخامس في الهواتف الذكية المحمولة للمستخدمين عبر إطلاقها 8 هواتف ذكية جديدة منها مايت 30 برو و هونر في 30 برو وهواوي نوفا 6 وهووي مايت 20 ومايت إكس.

وتدعم جميع الهواتف التي أطلقتها الشركة وضعيات شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته وتعد هواتف هواوي الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس 5G الخيار الواضح للمستهلكين الذين يبحثون عن هاتف ذكي مستقبلي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

وتأتي عروض تقنية شبكة الجيل الخامس 5G المتنوعة والمقدمة من هواوي إلى السوق بمجموعة واسعة من نقاط الأسعار.