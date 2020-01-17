كهرباء ومياه دبي تستعرض مشروعاتها للطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - البيان

سلّطت هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على أبرز مشروعاتها ومبادراتها في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، بصفتها شريك الكفاءة للقمة، إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وأكد معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تمضي قدماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تسير عليها دولة الإمارات، ليكون «عام الاستعداد للخمسين» نقطة انطلاق دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم والنمو والازدهار في جميع القطاعات.

وقال: «تسهم مشروعات ومبادرات الهيئة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وإنتاج 75% من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتبذل الهيئة قصارى جهدها لدعم أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم، ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في جميع المجالات».

زار منصة الهيئة عدد كبير من المسؤولين المحليين والعالميين، كما شهدت المنصة إقبالاً واسعاً من زوار المعرض الذين أشادوا بجهود الهيئة ومشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.