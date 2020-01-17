«مصدر» و«إي دي إف» تؤسسان شركة للطاقة

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة «إي دي إف» المتخصصة في مشاريع الكهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية، اتفاقية شراكة لتأسيس شركة متخصصة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة وكفاءة الطاقة.

وبحضور خالد عبد الله القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة للاستثمار»، ولوران كليمنت مدير تنفيذي، رئيس مجلس إدارة «إي دي إف» الشرق الأوسط.

وقع اتفاقية التأسيس محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وفاليري ليفكوف نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة «إي دي إف»، وذلك خلال مراسم خاصة أقيمت على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وقال محمد الرمحي، إن من شأن الشركة الجديدة، المساهمة في دعم تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة 2030، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 %، والمياه بنسبة 32 %.

ووفقاً لتقرير التحول في نظام الطاقة العالمي: خارطة طريق لعام 2050، الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فإن تعزيز كفاءة الطاقة كفيل لوحده بخفض الانبعاثات في العالم بمقدار 15 %.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «انفينيتي انرجي» الشركة المصرية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة تحت اسم «انفينيتي باور»، لتطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح على مستوى المرافق الخدمية، موزعة في مصر وأفريقيا.

وقّع الاتفاقية محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ومحمد منصور العضو المنتدب، الشريك المؤسس لشركة «انفينيتي انرجي»، وناير فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة «انفينيتي انرجي». وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إن مصر أظهرت التزامها بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، ونحن فخورون بدعم جهود الحكومة المصرية، الرامية إلى مواصلة تطوير برنامجها الوطني للطاقة المتجددة.

موانئ أبوظبي

كذلك أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وموانئ أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وقّع مذكرة التفاهم أمس كل من يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في شركة «مصدر»، والكابتن مكتوم الحوقاني رئيس إدارة التشريعات في موانئ أبوظبي.